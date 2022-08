Foot - Juventus

En pleine polémique Pogba, sa mère est à son tour accusée

Publié le 31 août 2022 à 17h00 par Quentin Guiton

C’est le sujet dont tout le monde parle depuis quelques jours : l’affaire Pogba. Pour rappel, le frère aîné de la fratrie Mathias Pogba avait annoncé qu’il allait faire de grosses révélations sur Paul Pogba. Une enquête a été ouverte et des tentatives d’extorsion ont même été évoquées. Mais Mathias Pogba ne semble pas être le seul de la famille à être problématique. En effet, c’est maintenant au tour de la mère d’être dans la tourmente…

Le nom de Paul Pogba fait le tour de l’actualité ces derniers jours, et pour cause. Son frère Mathias Pogba, en conflit avec le joueur de la Juventus, a donc publié une vidéo sur ses réseaux sociaux annonçant qu’il allait faire des révélations explosives sur Paul Pogba, et ce à quelques mois de la Coupe du monde…

Mbappé, marabout, chantage... Paul Pogba réagit en coulisses https://t.co/rGj82uMEmP pic.twitter.com/tvqijswKz7 — le10sport (@le10sport) August 31, 2022

Braquage et tentatives d’extorsion sur Pogba

Et cette affaire n’a cessé de prendre de l’ampleur. En effet, Paul Pogba a réagi en accusant son frère de menaces, de tentatives d’extorsion et même de braquage ! Ainsi, selon BFM TV , d’anciennes connaissances ainsi que son frère Mathias Pogba auraient réclamé 13M€ à l’international français. Cette vidéo serait donc un nouveau chantage du frère aîné.

La mère de Pogba accusée à son tour