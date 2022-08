Foot - Juventus

Mbappé, menaces… La Ligue 1 réagit à la polémique Pogba

Publié le 30 août 2022 à 18h00 par La rédaction

Depuis maintenant quelques jours, Paul Pogba se retrouve dans la tourmente. Mathias, son grand frère, a publié une vidéo énigmatique sur les réseaux sociaux, dans laquelle il annonçait de grandes révélations à venir sur son frère. Depuis, une enquête a été ouverte en France sur cette histoire, et Noël Le Graet a notamment réagi. Tout comme Antoine Kombouaré, qui a volé au secours de Paul Pogba…

L’affaire Paul Pogba continue de faire parler d’elle. Après la vidéo de son frère Mathias sur les réseaux sociaux, et les différentes réactions suscitées, une enquête a été ouverte pour « tentatives d’extorsion en bande organisée ». Paul Pogba aurait d’ailleurs été victime d’une tentative d’extorsion de 13M€, notamment de la part de son grand frère. Dans la tourmente, l’international français de la Juventus a reçu le soutien d’Antoine Kombouaré.

« Cela me dégoûte »

En effet, en conférence de presse, l’entraîneur du FC Nantes a glissé un petit mot à Paul Pogba concernant sa situation. « Cela me dégoûte. Pour tous les joueurs de foot, c'est très compliqué. Que ce soit l'entourage familial, le premier cercle comme on dit: les agents, les conseillers... Vous n'imaginez pas la pression qu'ils subissent les mecs. Je plains Paul, tous les joueurs de foot. Je fais ce métier depuis 40 ans, et j'en vois les évolutions. Les familles sont de plus en plus présentes dans les discussions. C'est très dur pour eux (les joueurs), donc on essaie de les protéger. Mais on ne sait pas tout. Il y a tellement de vautours quand vous gagnez autant d'argent. C’est à lui de régler ça, d'être suffisamment costaud. Je pense qu'il a la stature pour ça. C'est à lui de revenir fort sur le terrain pour postuler. Je pense que Didier (Deschamps) va l’aider. S'il peut l'aider, il l’aidera ».

« Kylian ne montre aucun signe d’agacement »

Parmi ces révélations, Mathias Pogba affirme également que son frère Paul aurait demandé à un marabout d’ensorceler Kylian Mbappé. Une accusation qui a fait le tour des réseaux sociaux, et qui rajoute encore un peu plus d’huile sur le feu dans cette affaire. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Christophe Galtier a tenu à rassurer sur la situation de l’attaquant du PSG. « Il est dans de très bonnes dispositions. J'ai vu ce qu'il se passait chez Paul Pogba. Kylian ne montre aucun signe d'agacement ni d'inquiétude ».

« J’espère que ça ne remet pas en cause sa place en Équipe de France »