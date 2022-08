Foot - Juventus

Nouvelles révélations fracassantes sur le calvaire de Paul Pogba

Publié le 31 août 2022 à 08h30 par Arthur Montagne

La polémique Pogba bat son plein et les révélations continuent de sortir aux compte-gouttes après la vidéo de Mathias Pogba qui menace ouvertement son frère. Une enquête a été ouverte compte tenu de la gravité de la situation et la police aurait fait de nouvelles découvertes.

Par le biais d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Mathias Pogba a déclenché une énorme polémique. « Salut à tous, ici Mathias Pogba. Je vous annonce que je vais bientôt faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba », expliquait-il promettant des révélations fracassantes sur son frère mais également Kylian Mbappé. Une enquête a été ouverte par la police depuis quelques semaines, et de nouvelle révélations sont faites dans ce dossier.

Pogba braqué par des hommes armés ?

Selon les informations de BFM TV , en mars 2022, à l’occasion d’un rassemblement des Bleus, Paul Pogba est présent en France et va se retrouver dans un appartement parisien avec d'anciennes connaissances de son quartier de Roissy-en-Brie. Mais les retrouvailles n'ont rien d'amicales puisque ces derniers tentent d'extorquer 13M€ au joueur de la Juventus. Selon ce qu'il a expliqué à la police, Paul Pogba n'a pu verser que 100 000€ à cause de limites de retraits fixés par sa banque. Une information que les enquêteurs essaient de vérifier. Dans cette affaire, le Champion du monde 2018 aurait même été braqué par deux individus armés d’un M16 et d’un fusil d’assaut.

Mbappé, marabout... Deschamps hallucine après la polémique Pogba https://t.co/qYIKvQ36il pic.twitter.com/Di7weGR43N — le10sport (@le10sport) August 30, 2022

Une clé USB en guise de menace ?

Conséquence de son incapacité à verser les 13M€ réclamés exigés, Paul Pogba aurait été contraint d'accepter la présence d'un homme à ses côté, un certain Babacar, afin de s'assurer qu'il ne fuit pas. C'est d'ailleurs à lui que le joueur aurait remis les 100 000€. Autre moyen de pression, toujours selon BFM TV , une clé USB en possession des gens à l'origine de cette tentative d'extorsion. Une clé USB qui contiendrait une vidéo de cette affaire. L'enquête se poursuit donc dans cette affaire.

La mère des frères Pogba entendues par la police ?