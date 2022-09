Foot - Équipe de France

Extorsion, blessure, Mondial… Paul Pogba sort enfin du silence

Publié le 6 septembre 2022 à 17h30 par Bernard Colas mis à jour le 6 septembre 2022 à 17h32

Silencieux depuis le début de l’affaire dans laquelle il est impliqué, Paul Pogba a pris la parole ce mardi pour rassurer ses fans. Malgré ses problèmes, et son opération qui rend incertaine sa participation à la Coupe du Monde en fin d’année, l’international français de la Juventus a assuré « aller bien ».

Depuis le 27 août dernier, Paul Pogba se retrouve au cœur d’une sordide affaire. Tout a débuté par la publication d’une vidéo énigmatique publiée par son frère Mathias, dans laquelle ce dernier promettait de grosses « révélations » sur son cadet. Depuis, les avocats du milieu de la Juventus ont dénoncé « des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée » contre Paul Pogba, menées par certains de ses proches. Parmi les maîtres-chanteurs, le champion du monde tricolore assure avoir reconnu son frère Mathias. Une affaire dans laquelle se trouve impliqué bien malgré lui Kylian Mbappé. Paul Pogba a expliqué aux enquêteurs que « ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lesquels il aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort », une version que réfute formellement le milieu de l’équipe de France.

Après l’affaire, l'opération

À trois mois de la Coupe du monde, cette affaire tombe mal pour Paul Pogba, et une autre mauvaise nouvelle est venue rendre un peu plus incertaine sa participation à l’événement en fin d’année. Blessé au genou droit depuis le début de la saison, l’international français a rechuté ce lundi et a finalement décidé de se faire opérer. Une option dans un premier temps écartée par le principal concerné, craignant de ne pas revenir à temps pour le Mondial au Qatar. Finalement, Paul Pogba n’a pas eu le choix et devrait être absent au moins six semaines supplémentaires. Pas de quoi atteindre pour autant le joueur de 29 ans.

« Malgré tous les soucis, la blessure et les autres problèmes, ça va »

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Paul Pogba est sorti du silence pour envoyer un message rassurant dans cette période mouvementée de sa vie. « J’espère que vous allez tous bien, en tout cas moi ça va. Dieu merci, l’opération s’est très bien passée. On va récupérer et revenir très très vite. Je voulais tous vous remercier pour vos messages et votre soutien. Sachez que mentalement, malgré tous les soucis, la blessure et les autres problèmes, ça va. On garde la tête haute, on n’est jamais tout seul, il y a le très haut avec nous, et on va avancer. En tout cas, un grand merci à tous pour vos messages et votre soutien », explique Paul Pogba.

Thank you guys for all the messages and support!I'll be back soon - and stronger than ever! 💪🏾 pic.twitter.com/nGgqqz8s6C — Paul Pogba (@paulpogba) September 6, 2022

