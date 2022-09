Foot - Mercato - PSG

Les révélations XXL du clan Bernardo Silva sur son mercato

Publié le 10 septembre 2022 à 08h15 par Pierrick Levallet

Lors de ce mercato estival, Luis Campos avait un grand rêve : faire venir Bernardo Silva au PSG. Cependant, l’affaire ne s’est pas faite et le Portugais est resté à Manchester City malgré l’intérêt du club de la capitale et du FC Barcelone. Son père, Paulo Silva, a d’ailleurs révélé les raisons de cet échec cet été.

Pour renforcer le milieu de terrain de Christophe Galtier, Luis Campos a bouclé un bon nombre d’arrivées. Renato Sanches, Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler... Cependant, le conseiller sportif du PSG avait un autre rêve sur ce mercato : faire venir Bernardo Silva. Le10Sport.com vous l’avait d’ailleurs annoncé en exclusivité. Sauf que l’affaire n’a pu se faire, et le Portugais est resté à Manchester City cet été. Son père, Paulo Silva, a révélé pourquoi il n’était pas parti.

«Aucune offre concrète n'a été faite au moment que nous pensions être le bon»

« Le Barça ? Il y a eu beaucoup de discussions, mais aucune offre concrète n'a été faite au moment que nous pensions être le bon. Quand elle est arrivée, nous avons réalisé que ce n'était plus le bon moment pour toutes les parties concernées. Il faut que les choses se passent rationnellement et ce n'était pas le scénario idéal pour Bernardo. C'est un joueur mature, il a 28 ans. Il faut faire les choses rationnellement, pas émotionnellement » a-t-il confié dans un entretien accordé à Stats Perform et relayé par Marca , alors que son fils était convoité par le PSG et le FC Barcelone.

« C'était Barcelone et le PSG, mais City eux-mêmes veulent absolument garder Bernardo »