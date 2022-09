Foot - Mercato - PSG

Après le feuilleton Mbappé, Tebas en remet une couche sur le Qatar

Publié le 9 septembre 2022 à 22h00 par Dan Marciano

A chacune de ses interventions, Javier Tebas ne se prive pas d'adresser un tacle au PSG. En guerre avec ce qu'il appelle les clubs étatiques, le président de la Liga s'en est encore pris aux dirigeants de la formation parisienne, mais aussi de Manchester City. Selon lui, ces formations affaiblissent certains clubs espagnols comme le Real Madrid ou le FC Barcelone.

En guerre ouverte avec le PSG, Javier Tebas n'a pas hésité à adresser un nouveau tacle au PSG. La prolongation de Kylian Mbappé n'est pas passée auprès du président de la Liga, qui estime que les dirigeants parisiens ne respectent aucunement les règles liées au fair-play financier. « C’est évident que ce que touche Mbappé au PSG est une véritable ineptie. Le PSG est hors de contrôle. J’aimerais savoir quels sont les salaires réels en France et au Qatar » a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à The Influencers.

« Si on ouvrait le robinet aux cheikhs ou aux gros fonds, les grands perdants seraient le Real Madrid, Barcelone, l'Athletic Club ou Osasuna »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Javier Tebas en a remis une couche. « Nous sommes disposés à des modèles espagnols. Si on ouvrait le robinet aux cheikhs ou aux gros fonds, les grands perdants seraient le Real Madrid, Barcelone, l'Athletic Club ou Osasuna (...) Nous sommes dans une course à long terme. Nous allons continuer à travailler avec les clubs et les mécènes de l'État » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par la COPE.

Javier Tebas appelle à des sanctions