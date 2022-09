Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Real va prendre une décision radicale pour Mbappé

Publié le 9 septembre 2022 à 16h15 par Arthur Montagne

Quelques mois après sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé n'est plus le bienvenu au Real Madrid. Au sein du club merengue, la décision de l'attaquant français n'aurait effectivement pas été digérée. A tel point que son transfert ne soit plus envisagé à l'avenir...

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin dernier, Kylian Mbappé était tout proche de rejoindre le Real Madrid. Et pourtant, il a finalement prolongé son bail à Paris jusqu'en 2025. Un choix très mal vécu en Espagne et notamment à Madrid où ce choix a été vécu comme un affront. A tel point que selon José Félix Diaz, plus personne ne veut de Kylian Mbappé au sein du club merengue .

Au Real Madrid, plus personne ne veut de Mbappé

« Un jour, Mbappé dira la vérité sur ce qui lui est passé par la tête, mais en attendant, il devrait oublier le Real Madrid, car à Valdebebas, personne ne pense au Français. Pour le moment, il fait partie de l'histoire et est devenu l'ennemi numéro un. La grande majorité des Madridistas le pensent et bien que dans le football tout soit possible et que tout change, personne ne souhaite que Mbappé utilise à nouveau le Real Madrid pour quitter dans deux ans le contrat signé en mai dernier pour rien », écrit le journaliste espagnol dans son édito pour MARCA .

