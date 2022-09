Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le mercato de Messi affole le Barça

Publié le 10 septembre 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Il y a un peu plus d'un an, Lionel Messi était au cœur d'une des opérations les plus incroyables de l'histoire du mercato. Alors que tout le monde pensait que la star argentine terminerait sa carrière au FC Barcelone, Joan Laporta a annoncé à son numéro 10 qu'il ne pourra prolonger son contrat. Lionel Messi va donc rebondir au PSG où son bail prend fin en juin 2023. Et son retour au Barça fait grandement parler.

L'été 2021 aura été agité pour Lionel Messi. En effet, après sa victoire en Copa America, l'Argentin a fait son retour à Barcelone afin de prolonger son bail. Mais à son arrivée en Catalogne, Lionel Messi reçoit une terrible nouvelle de Joan Laporta. Fraîchement nommé président du Barça, le dirigeant espagnol annoncé à La Pulga que le club n'est pas en mesure de prolonger son bail qui a pris fin le 30 juin. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football se retrouve donc libre de tout contrat sur le marché des transferts et c'est le PSG qui en profite pour le recruter. Une situation qui laisse des regrets du côté du Barça.

PSG : Galtier prend une grande décision pour Messi, l'Argentine est sous le choc https://t.co/S584VYd8bP pic.twitter.com/psGrHxp0PX — le10sport (@le10sport) September 7, 2022

Le regrets du Barça pour Messi

D'autant plus que cet été, le FC Barcelone a réalisé un énorme mercato avec notamment les transferts de Robert Lewandowski, Jules Koundé ou encore Raphinha. Pour cela, Joan Laporta a activé de nombreux levers économiques afin de pouvoir boucler ce recrutement XXL. Néanmoins, au sein du club, on se demande pourquoi le président du Barça n'a pas fait les mêmes efforts l'été dernier. « Pourquoi ne pas avoir utilisé les leviers financiers l'an dernier ? Si cela avait été fait à ce moment-là, Leo serait encore un joueur du Barça », confie ainsi un membre démissionnaire de la direction actuelle à France Football .

«Le retour de Messi est faisable»

Mais ce n'est peut-être que partie remise. En effet, Roger Vinton, auteur de l'ouvrage Le Barça face à la crise du siècle, assure à France Football que « le retour de Messi est faisable . » Et pour cause, sur le plan économique, le club blaugrana pourrait bien s'y retrouver. « Les sponsors pourraient jouer un rôle fondamental dans l'opération. Vous imaginez Messi revenir dans le club de sa vie pour y prendre sa retraite sans rien toucher du club ? Ce serait la plus grande opération marketing de l'histoire du sport... », ajoute-t-il.

La mise au point du clan Messi