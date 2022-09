Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Tout savoir sur le transfert d’Adil Aouchiche

Publié le 10 septembre 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Pour Adil Aouchiche, l’aventure à l’ASSE n’aura donc duré que deux saisons. Arrivé en 2020 dans le Forez en provenance du PSG, le milieu offensif n’aurait jamais vraiment réussi à s’imposer sous le maillot des Verts. L’histoire a d’ailleurs finalement pris fin à l’occasion du dernier mercato estival. En effet, Aouchiche a fait ses valises pour s’envoler vers la Bretagne, s’engageant ainsi avec le club de Lorient. Une opération à propos de laquelle on en sait désormais un peu plus…

Suite à sa relégation en Ligue 2, l’ASSE a dû se séparer de certains joueurs afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. C’est notamment pour cela que Lucas Gourna-Douath a été vendu pour près de 15M€ à Salzbourg. A côté de cela, les Verts voulaient également se débarrasser des plus gros salaires de l’effectif de Laurent Batlles. Cela était notamment le cas d’Adil Aouchiche, lui qui était arrivé du PSG en 2020. Alors que les émoluments du milieu offensif n’étaient plus en accord avec un club de Ligue 2, un départ était donc recherché. Et il aura finalement fallu attendre les dernières heures du mercato pour assister au départ d’Adil Aouchiche, qui s’est alors engagé avec le club de Lorient.

Aouchiche libéré

Adil Aouchiche n’est donc plus un joueur de l’ASSE. Cet été, il a ainsi rejoint Lorient. Ainsi, alors que les Verts ont longtemps réclamé 5M€ pour le transfert d’Aouchiche, les offres ne seraient jamais arrivées pour le joueur de Laurent Batlles. Par conséquent, souhaitant absolument se séparer d’Adil Aouchiche, l’ASSE a pris la décision de le libérer de son contrat, gardant toutefois un pourcentage à la revente. De son côté, l’ancien Parisien a renoncé au restant de sa prime à la signature, soit environ 1M€.

« Le projet lorientais m’a attiré »

Désormais à Lorient, Adil Aouchiche a été présenté à la presse. L’occasion pour le nouveau Lorientais de se confier sur son arrivée en Bretagne. Ainsi, devant les journalistes présents pour l’occasion, Aouchiche a expliqué : « Le projet lorientais m’a attiré. Ce qui m’a également incité à venir, c’est le coach. C’est un tacticien, un amoureux du football. Je me reconnaissais dans son discours, sa manière de parler, ses ambitions. J’avais aussi à cœur de refaire un passage un Ligue 1, avant, peut-être, de goûter à l’étranger. C’est un défi pour moi de rejoindre le FCL. (…) Mes deux années à Saint-Étienne m’ont beaucoup servi. J’avais besoin de ça, parce qu’au PSG, je vivais beaucoup de choses positives, je gagnais régulièrement, on est souvent dans la lumière. Donc j’ai pu me jauger « dans le dur » à Saint-Etienne. J’ai pris de l’expérience, en jouant des matches compliqués, des derbies avant de finir sur une descente en L2 ».

« A Lorient, on ne peut que bien travailler »