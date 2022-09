Foot - Mercato - PSG

PSG : Di Maria a rendu un grand service après son départ

Publié le 11 septembre 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Poussé vers la sortie par le PSG alors qu’il n’entrait pas dans les plans de Christophe Galtier, Leandro Paredes a finalement rejoint la Juventus Turin sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le milieu de terrain argentin s’est confié en longueur sur ce choix, qui a notamment été dicté par Angel Di Maria qui a bien aidé à boucler ce dossier.

Au même titre que d’autres éléments du fameux loft mis en place par Luis Campos au PSG tels que Layvin Kurzawa, Rafinha, Ander Herrra, Mauro Icardi, Thilo Kehrer ou encore Idrissa Gueye, Leandro Paredes a été invité à se trouver un nouveau point de chute durant le mercato estival. Au terme d’un long feuilleton, le milieu de terrain argentin de 28 ans a fini par rallier la Juventus Turin sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 25M€.

Mercato - PSG : Dans le feuilleton Paredes, tout le monde est gagnant https://t.co/nIPikWrHCd pic.twitter.com/L0xlrPgldi — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

Di Maria a tout accéléré pour Paredes

Présenté le 9 septembre dernier en conférence de presse par le club italien suite à son arrivée en toute fin de mercato, Leandro Paredes a clairement expliqué qu’un de ses anciens coéquipiers du PSG avait été décisif dans son choix de carrière : « Dès que j'ai appris qu'il venait ici, nous avons commencé à parler de la possibilité de venir ici, nos familles sont amies. Après quelques jours, nous avons décidé de venir ici et nous avons fait tout ce que nous pouvions pour venir », a indiqué Paredes. En clair, Angel Di Maria a rendu un grand service au PSG, le convaincant de le rejoindre à la Juve alors que Campos et Galtier ne comptaient pas sur lui pour l’avenir.

« J’ai toujours voulu venir »

Leandro Paredes s’est également confié en longueur sur ce choix de carrière, après deux ans et demi passés au PSG : « J'ai choisi la Juve parce que c'est une équipe où j'ai toujours voulu venir. J'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois et je pense que c'était la bonne décision. Je voulais revenir en Italie, en Serie A et je suis heureux d'être ici. Si j’ai eu peur de manquer ma chance de venir à la Juve ? Non, j'ai toujours été très calme, j'avais beaucoup de confiance en moi et dans le club. Nous avons parlé plusieurs fois, ils étaient convaincus de faire ce choix. Maintenant, je suis très heureux », a indiqué l’ancien joueur du PSG.

« J’ai beaucoup grandi »