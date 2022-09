Foot - Mercato - PSG

PSG : Marcus Rashford a posé ses conditions pour son transfert

Publié le 11 septembre 2022 à 10h45 par Thomas Bourseau

Pendant une bonne partie du mois d’août, le feuilleton Marcus Rashford est reparti de plus belle après un intérêt déjà révélé du PSG ces derniers mois. Finalement, l’enfant du club mancunien est resté à Manchester United, mais à quelques mois de l’expiration de son contrat, il pourrait atterrir ailleurs. Le PSG connaîtrait le prix pour obtenir l’aval de Rashford.

Christophe Galtier l’avait annoncé alors même que le transfert d’Arnaud Kalimuendo n’avait pas été officialisé au Stade Rennais : il voulait une recrue pour combler le départ du désormais ex-attaquant formé au PSG.

Le PSG bien intéressé par Marcus Rashford

Pour répondre aux demandes de son entraîneur, Luis Campos aurait coché le nom de deux joueurs sur le marché selon L’Équipe notamment en les personnes de Marcus Rashford et de Rafael Leao. Et ce n’est pas Fabrizio Romano qui dira le contraire en attestent ses récentes déclarations au sujet de l’intérêt du PSG et de son conseiller football Luis Campos. « Le PSG a toujours été intéressé par le joueur, mais il n’y a jamais eu d’offre officielle ».

Rashford réclamerait un salaire à 12M€