Au coeur d’une polémique pour son transfert, Griezmann reçoit

Publié le 11 septembre 2022 à 10h30 par Thomas Bourseau

À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar, Antoine Griezmann traverse une passe difficile à l’Atletico de Madrid où il ne joue que des bouts de match en raison des conditions de l’option d’achat du prêt convenu entre les Colchoneros et le FC Barcelone. De quoi l’inquiéter alors qu’en coulisse, le Barça préparerait une plainte destinée à l’Atletico en raison de la position qui club rojiblanco sur l’option d’achat en question. L’occasion pour le président Enrique Cerezo de faire un point sur la situation.

Antoine Griezmann n’est plus un titulaire indiscutable à l’Atletico de Madrid comme cela avait pu être le cas la saison passée. En effet, pour cet exercice 2022/2023, qui est le deuxième du prêt convenu en août 2021 entre le FC Barcelone et l’Atletico, Griezmann ne peut pas disputer plus de trente minutes de moyenne par match cette saison. La cause ? L’Atletico de Madrid se trouverait alors dans l’obligation de lever l’option d’achat de 40M€ convenue avec le FC Barcelone.

Griezmann traîne son spleen à Madrid

Confronté à une situation plus que délicate sur le plan sportif depuis le début de la saison chez les Colchoneros , Antoine Griezmann ne peut que partiellement prendre part aux rencontres disputées par l’Atletico de Madrid, qu’il soit performant ou pas. De quoi frustrer le principal intéressé qui faisait dernièrement passer le message suivant. « Il est clair que j’aimerais jouer plus, mais je dois faire le maximum durant les minutes que l’on me donne. Les raisons de mon temps de jeu ? Il faut demander au coach. Moi je suis là pour faire mon job. Après, le seul truc que je peux faire c’est de rentrer comme aujourd’hui, d’essayer de faire la différence et puis après on verra ».

Le Barça prépare un dépôt de plaine envers l’Atletico

Du côté du FC Barcelone, il n’y aurait aucune zone de flou dans l’opération Antoine Griezmann dont le transfert à l’Atletico de Madrid serait déjà entériné dans l’esprit de la direction blaugrana. En effet, de par le fait que Griezmann a déjà disputé 50% des matchs du club rojiblanco la saison passée, l’Atletico n’aurait d’autre choix que de définitivement s’attacher ses services comme cela fut stipulé dans l’accord passé entre les deux clubs espagnols. De quoi pousser le Barça à préparer une plainte envers les Colchoneros comme la Cadena SER l’a dernièrement révélé alors que du côté de la Liga, on considérerait déjà qu’Antoine Griezmann est un joueur de l’Atletico. De son côté, le club entraîné par Diego Simeone serait persuadé que ledit accord s’étalait sur deux ans et que l’Atletico est donc dans son droit selon la RAC1 .

