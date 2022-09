Foot - Mercato - OM

OM : Guendouzi s’enflamme pour l'arrivée d’Alexis Sanchez

Publié le 11 septembre 2022 à 10h15 par Thibault Morlain

Et un nouveau but pour Alexis Sanchez ! Ce samedi, face au LOSC, le Chilien a encore trouvé le chemin des filets. Arrivé en provenance de l’Inter Milan, l’attaquant réalise de très bons débuts sous ses nouvelles couleurs. Il n’en fallait pas plus pour séduire ses coéquipiers à l’OM. Matteo Guendouzi a d’ailleurs dit tout le bien qu’il pensait de Sanchez.

Cet été, l’OM a été très actif sur le marché des transferts. Pablo Longoria s’est activé et a multiplié les recrues. Le président phocéen a surtout réalisé un très gros coup en faisant venir Alexis Sanchez. Le Chilien est d’ailleurs arrivé libre après avoir été libéré de sa dernière année de contrat à l’Inter Milan. Une recrue payante pour le moment puisque Sanchez enchaine les buts, comme cela a été le cas ce samedi face au LOSC.

OM : Après un choix fracassant, Tudor fait son mea culpa https://t.co/85ilIDKLEr pic.twitter.com/p3goK6MzJy — le10sport (@le10sport) September 11, 2022

« C'est un joueur qui va beaucoup nous apporter »

D’ailleurs, suite à cette rencontre, Matteo Guendouzi s’est confié sur Alexis Sanchez. Capitaine d’un soir à l’OM, l’international français a expliqué au micro de Canal+ : « Comme je l'ai déjà dit, c'est un joueur qui va beaucoup nous apporter, c'est un joueur qui a beaucoup d'expériences, qui a gagné beaucoup de trophées. Il est très efficace devant le but comme on a pu le voir ce soir, il lui faut très peu d'occasions pour la mettre au fond ».

Il n’y a pas qu’Alexis Sanchez à l’OM