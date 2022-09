Foot - Mercato - PSG

En fin de contrat avec le PSG, que doit faire Lionel Messi ?

Publié le 11 septembre 2022 à 08h00 par La rédaction

Lié contractuellement au PSG jusqu'en juin prochain, Lionel Messi va devoir faire un choix décisif à la fin de cette saison. Agé de 35 ans, l'international argentin va certainement signer le dernier contrat de sa prodigieuse carrière. Mais quel sera son prochain club ? Concentrée sur sa saison, la star n'aurait pas encore réfléchi à cette question. Il faut dire que plusieurs options s'offrent à lui.

En août 2021, le PSG réalisait un incroyable coup sur le marché des transferts. Alors qu'il semblait proche de prolonger son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi décidait de stopper les négociations avec Joan Laporta et de s'engager avec le club de la capitale. Accueilli en fanfare, l'international argentin a éprouvé quelques difficultés lors de son arrivée. Messi a dû s'habituer à une nouvelle ville, une nouvelle culture, une nouvelle équipe. Et cela s'est ressenti sur le terrain. La Pulga n'était pas au meilleur de sa forme sous les ordres de Mauricio Pochettino. mais un an plus tard, le joueur semble plus détendu, et plus déterminé après un dernier exercice décevant notamment en Ligue des champions.

Le PSG avance ses pions pour Messi

Alors que la saison vient de débuter, le PSG compte sur un Lionel Messi au top de sa forme. Discret lors du dernier exercice, il a déjà inscrit trois buts en Ligue 1 et semble épanoui sous les ordres de Christophe Galtier. Concentré sur le terrain, l'ancien du Barça espère emmagasiner de la confiance avant la Coupe du monde au Qatar, l'un de ses derniers grands objectifs. Il sera ensuite temps de penser à son avenir. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, l'international albicéleste va devoir trancher entre une prolongation et un départ. Comme l'avait indiqué Fabrizio Romano, Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà tâté le terrain auprès de la star. Mais pas question pour Messi de discuter de son avenir avant la fin de l'année. Les responsables parisiens vont donc devoir faire preuve de patience, tout comme le FC Barcelone.

Changement de cap pour le Barça

Tout au long de l'été, Joan Laporta a évoqué son rêve d'accueillir Lionel Messi au terme de son contrat avec le PSG. Mais dernièrement, Xavi a douché les espoirs des supporters catalans. « Le deuil du meilleur de l'histoire ne sera jamais terminé. Tout ce qu'il a donné au Barça était extraordinaire. Malheureusement, c'est terminé. Maintenant, d'autres personnes sont appelées à faire la différence » avait déclaré l'entraîneur de l'équipe. De son côté, l'entourage de Messi ne discute aucunement avec les dirigeants blaugranas : « À l'heure actuelle, il n'y a eu aucune approche ni prise de contact de Laporta avec nous, ni l'inverse. Celui qui prétend le contraire ment. »

Messi prêt à investir en MLS ?