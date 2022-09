Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le feuilleton Lionel Messi repart de plus belle

Publié le 11 septembre 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Lionel Messi pourrait quitter le PSG à l’issue de la saison si le club de la capitale ne parvenait pas à s’entendre avec l’Argentin sur une prolongation de contrat. En parallèle, le FC Barcelone rêverait toujours de rapatrier sa légende vivante bien qu’aucun contact ne soit à signaler à l’instant T.

En ce début de saison, Lionel Messi semble avoir retrouvé son niveau d’antan qu’il affichait avant de quitter le FC Barcelone à l’été 2021. Pour le plus grand bonheur du PSG. Cependant, le contrat du septuple Ballon d’or arrivera à expiration au terme de la saison. De quoi donner des idées au FC Barcelone.

Joan Laporta ne lâche pas l’affaire pour Lionel Messi

Il y a quelques semaines, Joan Laporta profitait de son passage à New-York pour faire passer le message suivant. « J'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains. C'est un souhait que j’ai. Rien n'a été discuté. Je me sens co-responsable de cette fin (en 2021). Je crois que c'est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration une réalité. Du moins, c'est notre intention ».

Le clan Messi nie tout contact avec le Barça

Invité à s’exprimer sur un éventuel retour de Lionel Messi au FC Barcelone, l’entourage de l’international argentin dément fermement tout contact avec le Barça à l’instant T comme cela a été spécifié à France Football. « À l'heure actuelle, il n'y a eu aucune approche ni prise de contact de Laporta avec nous, ni l'inverse. Celui qui prétend le contraire ment. ».

À Barcelone, on ne perd pas espoir