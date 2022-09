Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Real Madrid à l'origine d'une catastrophe pour Messi ?

Publié le 10 septembre 2022 à 15h45 par Arthur Montagne

Il y a un peu plus d'un an, Lionel Messi quittait le FC Barcelone, incapable de prolonger le contrat de l'international argentin. Résultat, le numéro 10 de l'Albiceleste s'est engagé avec le PSG jusqu'en 2023. Mais tout cela aurait pu être évité sur Joan Laporta n'avait pas écouté... le Real Madrid.

Durant l'été 2021, Lionel Messi a quitté son club de toujours, le FC Barcelone, afin de s'engager avec le PSG qui l'a récupéré libre. Et pour cause, Joan Laporta a assuré à son numéro 10 que le Barça n'était plus en mesure de prendre en charge son salaire, mais s'il était prêt à consentir un gros effort économique.

Tout était prêt pour la prolongation de Messi...

Et pourtant, comme l'explique France Football , tout est calé en coulisses pour la prolongation de Lionel Messi. En effet, malgré les problèmes économique du Barça, Javier Tebas, président de LaLiga a scellé un accord avec le fonds d'investissement CVC afin de vendre une partie des droits TV du championnat pour que les clubs espagnols récupèrent des liquidités. Ce qui aurait du permettre au Barça de conserver Lionel Messi. Mais finalement, le club blaugrana ne va pas signer cet accord, sur les conseils... du Real Madrid.

... mais le conseil du Real Madrid change tout