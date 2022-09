Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce joueur revient sur ses débuts à l’OM

Publié le 10 septembre 2022 à 13h45 par La rédaction

Arrivé à l’OM sous la forme d’un prêt en provenance d’Arsenal, Nuno Tavares réalise pour l’instant un début de saison parfait avec le club marseillais. Actuellement meilleur buteur de l’Olympique de Marseille avec trois buts, le joueur a été élu meilleur phocéen du mois. Pour les médias de l’OM, le latéral gauche portugais s’est exprimé sur son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Fraîchement arrivé à l’OM, Nuno Tavares fait déjà la différence au sein de l’effectif marseillais. Le piston gauche prêté par Arsenal est actuellement le meilleur buteur du club phocéen. Il avait notamment ouvert son compteur lors du premier match de la saison. Pour les médias de l’Olympique de Marseille, le joueur est revenu sur ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

Mercato - OM : Après son transfert, Longoria a fait un joli cadeau à Guendouzi https://t.co/iHNxJV7r0M pic.twitter.com/1Xn6zlkJ46 — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

«C'est top de débuter comme ça»

Auteur d’un excellent début de saison, Nuno Tavares s’est dit heureux d’avoir débuté de cette manière. « C'était génial car c'était mon premier et je n'ai pas eu à attendre longtemps. C'est top de débuter comme ça. Depuis que je joue au foot, c'est mon meilleur début de saison et j'espère vraiment continuer comme ça. »

«C'est incroyable car ils n'arrêtent jamais de chanter»