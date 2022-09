Foot - Mercato - OM

OM: Guendouzi a failli prendre une décision radicale sur le mercato

Publié le 10 septembre 2022 à 08h45 par Arthur Montagne

Transféré définitivement à l'OM cet été après une saison sous la forme d'un prêt, Mattéo Guendouzi aurait toutefois eu de gros doute en interne concernant son avenir à Marseille. Après le départ Jorge Sampaoli, remplacé par Igor Tudor, l'ancien Gunner se serait effectivement posé des questions concernant un éventuel transfert.

Prêté par Arsenal durant l'été 2021, Mattéo Guendouzi s'est rapidement imposé comme un cadre de Jorge Sampaoli la saison dernière. Au point de devenir international français. Son option d'achat, qui devenait automatique en cas de maintien de l'OM en Ligue 1, a donc été levée pour environ 11M€, mais l'ancien Gunner a connu un début de saison plus compliqué.

OM : Clash, Guendouzi... Igor Tudor lâche ses vérités https://t.co/6LpIVzU3Xe pic.twitter.com/hR0b84z0gI — le10sport (@le10sport) September 9, 2022

Guendouzi prêt à quitter l'OM ?

Et pour cause, comme le révèle L'EQUIPE , Mattéo Guendouzi, très proche de Jorge Sampaoli, aurait très mal vécu le départ de l'Argentin. Au point d'envisager un départ de l'OM où il venait de s'engager de façon définitive. Il faut dire que les débuts avec Igor Tudor ont été compliqués, et même très tendues, puisque les deux hommes se seraient accrochés à la mi-temps du match amical contre l'AC Milan, Mattéo Guendouzi étant visiblement frustré d'avoir été remplacé.

«C'est un joueur fantastique»