Guendouzi, Paredes… Toutes les infos mercato du 10 septembre

Publié le 10 septembre 2022 à 12h00 par Arthur Montagne

Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : La Juventus voulait Paredes depuis longtemps

Poussé au départ par le PSG, Leandro Paredes a rejoint la Juventus sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Une bonne nouvelle pour l'international argentin qui confiait récemment qu'il avait toujours eu envie de signer à Turin. Mais pour la Vieille Dame aussi c'est une grande nouvelle. Et pour cause, selon TMW , le club turinois lorgne Leandro Paredes depuis longtemps.



Javier Tebas réagit à la polémique Griezmann

En pleine galère à l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann se retrouve mêlé à une polémique entre son club actuel et le FC Barcelone. Mais Javier Tebas, président de LaLiga, refuse de trancher : « Vous devez respecter ce qui est écrit. Il s'agit des clubs et de leurs contrats. La ligue ne peut pas avoir d'opinion et je ne vais pas entrer dans ce litige. S'ils le font par contrat, ça me va et s'ils ne le font pas par contrat, ça me va aussi. »



C’est confirmé, le PSG en pince pour un compatriote de Neymar

Comme révélé par le10sport.com , le PSG s'intéresse à la pépite brésilienne Andrey Santos. Une information confirmée par inews . Le club de la capitale garde bel et bien un œil sur le talent de Vasco de Gama bien que la concurrence s'annonce probablement assez rude dans ce dossier.



OM: Guendouzi a failli prendre une décision radicale sur le mercato