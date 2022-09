Foot - Mercato - PSG

C’est confirmé, Luis Campos en pince pour un compatriote de Neymar

Conseiller football du PSG, Luis Campos excelle dans le scouting et dans la détection des futurs grands noms du football. Pour ce faire, le Portugais avait déjà dès le mois de juin coché le nom d’Andrey Santos (18 ans). Et la pépite brésilienne de Vasco de Gama n’aurait toujours pas quitté les pensées de Campos.

Avant même que Vitinha ne soit officiellement présenté comme étant la première recrue de l’ère-Luis Campos, le conseiller football du PSG avait également coché le nom d’une pépite brésilienne méconnue du grand public.

Un intérêt du PSG pour une pépite de Vasco de Gama depuis le mois de juin

le10sport.com vous révélait en exclusivité le 21 juin dernier que Luis Campos comptait faire marcher ses connexions en Amérique du Sud pour tenter d’attirer Andrey Santos au moment où le nom d’Endrick revenait déjà avec insistance du côté du PSG.

Campos n’a toujours pas lâché Andrey Santos