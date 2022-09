Foot - Mercato - PSG

PSG : Dans le feuilleton Paredes, tout le monde est gagnant

Publié le 10 septembre 2022 à 11h45 par Thomas Bourseau

Leandro Paredes était certes un joueur important du PSG, mais son statut a drastiquement changé en parallèle de la nouvelle direction du Paris Saint-Germain cet été. De quoi lui permettre de réaliser son rêve vieux de plusieurs années de jouer à la Juventus et de permettre à la Vieille Dame de clore un dossier de longue date.

Il était pourtant un élément important de l’effectif entraîné par Mauricio Pochettino. Cependant, l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG en juin dernier, qui a engendré la nomination de Christophe Galtier comme entraîneur, a scellé le sort de Paredes. Très vite, l’Argentin a été invité à aller voir ailleurs. L’occasion pour l’ancien de la Roma de relever un des challenges qu’il convoitait depuis des années.

Paredes voulait rejoindre la Juventus depuis quelque temps

Ayant été prêté en fin de mercato à la Juventus le temps d’une saison bien qu’une option d’achat à 25M€ au total ait été incluse dans l’accord convenu entre la Vieille Dame et le PSG, Leandro Paredes a enfin eu ce qu’il voulait depuis quelques saisons désormais, lui qui était passé par la Roma par le passé. « J'ai choisi la Juve parce que c'est une équipe où j'ai toujours voulu venir. J'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois et je pense que c'était la bonne décision. Je voulais revenir en Italie, en Serie A et je suis heureux d'être ici. Si j’ai eu peur de manquer ma chance de venir à la Juve ? Non, j'ai toujours été très calme, j'avais beaucoup de confiance en moi et dans le club. Nous avons parlé plusieurs fois, ils étaient convaincus de faire ce choix. Maintenant, je suis très heureux ».

La Juventus courrait derrière Paredes depuis des années