Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur d'Angel Di Maria, c'est lui

Publié le 10 septembre 2022 à 09h00 par Arthur Montagne

Arrivé dans les dernières heures du mercato estival, Carlos Soler débarque initialement pour densifier le secteur offensif et intégrer la rotation aux côtés de Pablo Sarabia et Hugo Ekitike. Mais grâce à sa polyvalence, l'international espagnol peut évoluer un peu plus bas, ce qui n'est pas sans rappeler un certain Angel Di Maria.

Cet été, le PSG s'est recruté en misant sur des profils polyvalents et travailleurs. C'est dans cette optique que Vitinha, Hugo Ekitike, Renato Sanches et Nordi Mukiele ont été recrutés avant que le club n'enregistre les arrivées de Fabian Ruiz et Carlos Soler dans les dernières heures du mercato. Le second cité a même débarqué lors de l'ultime journée du marché des transferts en provenance de Valence où son contrat s'achevait en juin prochain. Par conséquent, le PSG a sauté sur l'occasion pour recruter l'international espagnol sous la forme d'un transfert avoisinant les 18M€, hors bonus.

Soler, un profil multifonctions

Méconnu du grand public, Carlos Soler semble avoir débarqué au PSG dans le rôle de doublure de luxe du trio offensif. Doté d'une qualité technique supérieure à la moyenne, l'international espagnol vient densifier ce secteur de jeu aux côtés de Pablo Sarabia, de retour de son prêt au Sporting CP, et Hugo Ekitike, arrivé cet été en provenance de Reims. Sur le papier, Carlos Soler fait même figure de doublure de Lionel Messi dans un rôle de numéro 10, capable de renforcer le milieu de terrain afin de soutenir Marco Verratti et Vitinha. C'est d'ailleurs à la place de La Pulga que l'ancien joueur de Valence est entré en jeu contre la Juventus.

Un profil à la Di Maria dans 4-3-3 ?

Cependant, comme le rappelle L'EQUIPE , Carlos Soler est un joueur polyvalent qui offre à Christophe Galtier la possibilité d'envisager un autre schéma tactique à l'image du 4-3-3. C'est d'ailleurs dans un milieu à trois qu'il avait célébré sa première sélection avec la Roja où il se retrouve en concurrence avec Koke et Gavi. Grâce à son volume de jeu, Carlos Soler pourrait ainsi permettre à Galtier de changer de système en densifiant son milieu de terrain. Un schéma dans lequel le nouveau numéro 28 du PSG pourrait également mettre à profit sa qualité technique afin d'orienter le jeu. Un profil qui n'est donc pas sans rappeler celui d'Angel Di Maria, qui pouvait, par moment, évoluer aussi plus bas sur le terrain et soulager le jeu de son équipe grâce à sa palette technique.

Galtier ambitieux pour Soler