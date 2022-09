Foot - Mercato

Le Barça doit une fière chandelle à Neymar pour ce transfert

Publié le 10 septembre 2022 à 12h10 par Thomas Bourseau

Le FC Barcelone a pris le meilleur lors du dernier mercato estival sur Chelsea et le PSG dans la course à la signature de Raphinha. Et pour parvenir à ce succès, le Barça a pu compter sur l’aide de son ancien attaquant et actuel numéro 10 du Paris Saint-Germain : Neymar.

Au cours du mercato estival, le FC Barcelone s’est montré particulièrement actif sur le marché des transferts en bouclant les arrivées de Robert Lewandowski, de Jules Koundé et de Raphinha pour ne citer qu’eux.

Le PSG et Chelsea ont tenté le coup pour Raphinha, en vain

Au printemps dernier, lorsque Leeds United était en train de se battre pour se maintenir en Premier League, le PSG semblait intéressé par l’opportunité de marché qui allait se présenter en cas de descente en Championship de Leeds qui a finalement arraché son maintien dans l’élite du football anglais à la dernière journée. Et Chelsea aurait également été sur les rangs pour accueillir l’ex-ailier de Leeds. Cependant, c’est le FC Barcelone qui a raflé la mise.

« Neymar m'a dit que si je venais ici, je ne le regretterais pas »