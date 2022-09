Foot - Mercato

Mercato : Après son gros transfert, Haaland hallucine

Publié le 10 septembre 2022 à 11h00 par La rédaction

Arrivé cet été à Manchester City, Erling Haaland n'aura pas mis très longtemps avant de prendre ses marques sous les ordres de Pep Guardiola. Auteur d'un début de saison tonitruant, l'international norvégien a jugé ses premiers pas en Premier League, et même lui est surpris par ses performances.

Après des prestations très remarquées avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland était programmé pour passer à l'étape supérieure et rejoindre un très grand club européen. Convoité par le PSG, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid, le buteur norvégien s'est finalement engagé avec Manchester City pour un transfert avoisinant le 60M€. Et après un match délicat contre Liverpool lors du Community Shield, Erling Haaland est lancé. En effet, depuis cette défait contre Liverpool, le natif de Leeds a enchaîné 7 rencontres pour un total de 12 buts. Un rendement totalement fou qui impressionne le joueur lui-même.

«Bien sûr je suis un peu surpris»

En effet, dans une interview accordée à Telemundo Sports , Erling Haaland a reconnu qu'il ne s'attendait pas à une telle réussite si rapidement. « Bien sûr je suis un peu surpris mais ce n'est pas un gros choc, non. Parce que je connais mes propres qualités et la bonne équipe dans laquelle j'arrive. Il y a tellement de bons coéquipiers ici. C'est un beau club avec de très bonnes personnes. J'adore être dans ce stade et nous avons passé de bons moments jusqu'à présent », lance le buteur norvégien avant de se confier sur sa relation avec Pep Guardiola.

Updated #ManCity most goal contributions [22/23]:🇳🇴 @ErlingHaaland [13]🇧🇪 @KevinDeBruyne [6]🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @PhilFoden [4]🇵🇹 @BernardoCSilva [4]🇵🇹 Joao Cancelo [3]🇦🇷 @julianalvarezzz [3]🇩🇪 @IlkayGuendogan [3]🇪🇸 Rodri [2]🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 John Stones [2]🇵🇹 @rubendias [1] — City Xtra (@City_Xtra) September 9, 2022

Haaland est déjà fan de Guardiola

Et pour cause, durant sa carrière, l'ancien coach du Barça n'a jamais eu beaucoup de réussite avec les grands buteurs à l'image de Samuel Eto'o ou encore Zlatan Ibrahimovic. Mais avec Erling Haaland, c'est très différent. « Ça se passe bien car il est un peu un maniaque du football, comme moi. Nous aimons tous les deux le football, il en est fou et c'est quelque chose que j'aime. Il pense à tout, à la façon dont vous pouvez mieux faire les choses et c'est ce que j'aime chez lui. C'est un système compliqué à City et j'ai essayé de l'assimiler le plus rapidement possible car je ne peux pas perdre de temps à faire autre chose », lance le numéro 9 de Manchester City.

«C'est un peu spécial»