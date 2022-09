Foot - Mercato

Mercato : Cette annonce fracassante sur le transfert d’Haaland

Publié le 8 septembre 2022 à 20h30 par Axel Cornic

Directeur sportif du Borussia Dortmund, Sebastian Kehl a livré un constat assez étonnant concernant le transfert d’Erling Haaland, qui au printemps dernier était l’un des sujets principaux des rubriques mercato. Annoncé au Real Madrid ou encore au Bayern Munich, il a finalement rejoint Manchester City dans le cadre d’un transfert compris entre 60 et 75M€ et réalise un début de saison tonitruant.

En France, on a la chance de voir un prodige comme Kylian Mbappé grandir au jour le jour. A seulement 23 ans, l’attaquant du PSG est déjà l’un des meilleurs joueurs au monde et semble destiné à dominer la planète football au cours des prochaines années. Il faudra toutefois compter sur Erling Haaland, l’autre monstre de la nouvelle génération. Passé par le RB Salzbourg puis par le Borussia Dortmund, l’attaquant de deux ans plus jeune que Mbappé a franchi un palier cet été, en rejoignant le Manchester City de Pep Guardiola. Un pari réussi pour le moment, puisqu’il totalise pas moins de 12 buts en 7 matchs toutes compétitions confondues.

PSG : Ronaldo, Messi... Les ambitions colossales de Mbappé pour son avenir https://t.co/BmpWDx2xue pic.twitter.com/3k68KdqRbn — le10sport (@le10sport) September 8, 2022

« La question de son transfert était devenue un vrai fardeau dans le vestiaire, dans le club et dans son environnement »

Le départ d’Erling Haaland à Manchester City a apporté entre 60 et 75M€ au Borussia Dortmund, qui semble plutôt soulagé de l’avoir vu partir. « Bien que nous ayons toujours aimé Erling et qu'il ait eu du succès avec nous, la question de son transfert était devenue un vrai fardeau dans le vestiaire, dans le club et dans son environnement. Il ne pouvait pas faire grand-chose à ce sujet... Pratiquement tout était concentré sur lui » a déclaré le directeur sportif borussen Sebastian Kehl, lors d’un entretien accordé à Sport Bild.

« Ce transfert représentait une opportunité pour nous en tant qu'équipe »

Lors de ce même entretien, Kehl reconnait que ce deal avec Manchester City a finalement satisfait toutes les parties concernées, avec Erling Haaland qui avait été acheté entre 20 et 25M€ en janvier 2020. « Ce transfert représentait une opportunité pour nous en tant qu'équipe » a poursuivi le directeur sportif du BvB. « Sans lui, nous avons la possibilité de faire confiance aux autres joueurs. Le fait que nos dix premiers buts en compétition aient été marqués par dix joueurs différents (cette saison) le prouve assez bien ».

« Nous savions quel genre de joueur nous perdions et nous savions qu'il ferait la différence à Manchester City aussi »