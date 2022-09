Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse annonce pour l'avenir de Lionel Messi

Publié le 8 septembre 2022 à 20h15 par Hugo Chirossel

Désormais âgé de 35 ans et sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, l’avenir de Lionel Messi fait forcément parler. Il a souvent été question d’un départ pour la MLS concernant l’Argentin, mais d’après son compatriote Julian Carranza, attaquant à Philadelphie, le septuple Ballon d’Or ne devrait pas rejoindre le championnat américain.

Après une première saison mitigée, Lionel Messi semble avoir trouvé son rythme au PSG. En six rencontres disputées en championnat, l’Argentin en est à 3 buts et 6 passes décisives. Âgé de 35 ans et sous contrat jusqu’en 2023 au Paris Saint-Germain, la question de son avenir va cependant bientôt se poser.

Transferts - PSG : Neymar se lâche sur le mercato de Campos https://t.co/j76LCdo7Rh pic.twitter.com/7GZ1QKjeLG — le10sport (@le10sport) September 8, 2022

Quel avenir pour Messi ?

Lionel Messi a plusieurs options. Il pourrait prolonger son bail avec le PSG, ce que souhaite le club, ou bien retourner au FC Barcelone. Joan Laporta a multiplié les déclarations en ce sens récemment, tout comme Xavi, et le Barça rêve de faire revenir le septuple Ballon d’Or en Catalogne.

Messi vers la MLS ?