PSG : Neymar s’enflamme totalement pour Lionel Messi

Publié le 10 septembre 2022 à 17h45 par Pierrick Levallet

En 2021, Neymar a retrouvé Lionel Messi, ce dernier s’étant engagé avec le PSG suite à la fin de son contrat avec le FC Barcelone. Le Brésilien ne s’en est jamais caché, il a toujours apprécié le septuple Ballon d’Or. La star de 30 ans a d’ailleurs employé un qualificatif fort pour décrire Lionel Messi récemment.

Lors de l’été 2021, Neymar a accueilli un ancien coéquipier à lui au sein de l’effectif du PSG, et pas des moindres. N’ayant pas réussi à prolonger avec le FC Barcelone, Lionel Messi s’est engagé avec le club de la capitale et a provoqué un énorme coup de tonnerre dans le monde du football. Neymar, lui, a retrouvé un ami proche puisque les deux joueurs s’entendaient très bien au Barça avant le départ du Brésilien en 2017. La star de 30 ans n’a d’ailleurs pas hésité un gros adjectif pour décrire l’Argentin.

Neymar lâche un mot fort pour décrire Messi

Dans un entretien accordé à DAZN , Neymar a donné un mot fort pour qualifier Lionel Messi. « Messi ? Génie » a avoué la star du PSG au sujet de son coéquipier argentin. Les deux joueurs ont toujours eu une très bonne relation. D’ailleurs, Neymar veut que Lionel Messi s’amuse sur le terrain maintenant qu’il a quitté le FC Barcelone.

«Je veux qu’il s’éclate, et je veux qu’on s’éclate ensemble»