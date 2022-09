Foot - PSG

Neymar lâche ses vérités, il ne veut pas affronter ces joueurs

Publié le 10 septembre 2022 à 14h30 par La rédaction

Co-meilleur buteur et co-meilleur passeur en Ligue 1, Neymar réalise un début de saison parfait avec le PSG. Lors d’un entretien accordé à DAZN, l’attaquant brésilien s’est exprimé sur les différents défenseurs qu’il n'aimerait pas affronter. Entre Kyle Walker, Ruben Diaz, Virgil Van Dijk ou encore Raphaël Varane, Neymar s’est positionné sur le profil de ses joueurs.

Le PSG s’apprête à affronter Brest ce samedi à 17h et pendant ce temps-là, Neymar réalise actuellement un début de saison parfait. Auteur de 9 buts et 7 passes décisives en seulement 8 matches toutes compétitions confondues, le Brésilien impressionne. Et du haut de ses 30 ans, l'ancien joueur du FC Barcelone commence à avoir une solide expérience du très haut niveau et il a ainsi pu se frotter à de nombreux défenseurs, notamment en Ligue des champions. Et dans une interview accordée à DAZN , l’attaquant brésilien s’est positionné sur le profil de plusieurs défenseurs qu’il n’aime pas particulièrement affronter sur les pelouses.

Mercato - PSG : Dans le feuilleton Paredes, tout le monde est gagnant https://t.co/nIPikWrHCd pic.twitter.com/L0xlrPgldi — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

«C'est difficile de jouer contre lui»

Durant son interview pour DAZN , il a été demandé à Neymar quels sont les meilleurs défenseurs qu’il a déjà affrontés. L’attaquant brésilien avait commencé son classement par une réponse très brève sur Kyle Walker. « Il est rapide, fort et intelligent. » Neymar a notamment cité un autre défenseur de Manchester City : Ruben Diaz. Il compare même l'international portugais avec le joueur du Napoli, Kalidou Koulibaly. « C'est un très bon défenseur central. Il est rapide et fort. Il a aussi de la qualité, donc c'est difficile de jouer contre lui. Le même que Kalidou Koulibaly. Il est rapide et très fort », assure le numéro 10 du PSG au sujet du nouveau défenseur de Chelsea.

«Jouer contre Van Dijk est difficile»

Neymar a également avoué la grande difficulté de jouer face à Virgil Van Dijk. « Jouer contre Van Dijk est difficile car en tant que défenseur central, il est très fort et intelligent. Il sait quand c'est le bon moment pour vous fermer et quand entrer pour une entrée. Cela rend les choses plus difficiles. Il est plus difficile de jouer contre des défenseurs centraux intelligents. Ils ne font pas d'erreurs », confie-t-il à propos du roc de Liverpool, considéré comme une référence à son poste.

«C'est un centre qui vous fait peur»