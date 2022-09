Foot - PSG

Galtier lâche ses vérités sur la polémique entre Neymar et Mbappé

Publié le 9 septembre 2022 à 14h10 par Thomas Bourseau mis à jour le 9 septembre 2022 à 14h20

Ce n'est plus vraiment l'amour inconditionnel entre Neymar et Kylian Mbappé. Et depuis quelque temps et particulièrement sur ce début de saison, des tensions sont visibles sur le terrain et se traduisent par des choix parfois personnels comme ce fut le cas avec la décision de Kylian Mbappé face à la Juventus de ne pas offrir une balle de but à son compère d'attaque brésilien. Ce qui a créé une polémique que Christophe Galtier a tenu à éteindre.

Entre Kylian Mbappé et Neymar, ce n’est plus tout rose comme ça l’était au début de leur collaboration à leurs arrivées respectives en août 2017. De par la dimension prise par Mbappé sur et en dehors du terrain ces dernières années, ce qui a coïncidé avec un statut moins indiscutable de Neymar au PSG, il a semblé que leur relation se soit quelque peu entachée. Ce qui a pu se voir sur le terrain à certaines reprises lorsque les deux joueurs ne se sont pas trouvés ou entendus sur des combinaisons. Le dernier épisode en date remonte à mardi soir lors de la victoire du PSG face à la Juventus (2-1) au Parc des princes pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Pour rappel, alors que le PSG avait la possibilité de creuser l’écart en inscrivant un troisième but, Mbappé n’a pas servi Neymar qui était pourtant seul et parfaitement placé pour finir cette action pour tenter de trouver les filets tout seul.

Galtier calme le jeu pour le cas Mbappé-Neymar

Un choix qui a une nouvelle fois beaucoup parler dans les médias jusqu’à ce vendredi et la conférence de presse de Christophe Galtier. Invité à s’exprimer sur ce nouvel épisode du feuilleton Kylian Mbappé - Neymar, l’entraîneur du PSG a tenu à éteindre le feu en faisant passer le message suivant. « La relation entre Ney et Kylian est très bonne et je ne fais pas de langue de bois. Ils sont associés dans les exercices et les échauffements. Il y a eu cette situation de match. Je pense que Kylian en a parlé avec Ney. Pour en avoir parlé avec Kylian, il y a deux temps dans l'action : l'accélération où il y a la possibilité de donner le ballon et le deuxième temps où il fait la différence dans la surface et ne voit pas Ney. Il y a deux secondes pour prendre une décision et Kylian est focus sur le ballon pour frapper. Je suis convaincu qu'il fera des passes décisives à Ney. Je n'ai rien ressenti depuis le match de négatif par rapport à cette action de jeu » . a confié Christophe Galtier dans des propos rapportés par RMC Sport.

« On a toujours eu une relation comme ça »