Foot - PSG

Après la Ligue des Champions, êtes-vous rassurés par Galtier ?

Publié le 8 septembre 2022 à 08h00 par La rédaction

Cet été, le PSG a décidé de changer les choses et de faire venir un nouvel entraîneur. Mauricio Pochettino a été remercié et c’est Christophe Galtier qui est arrivée. Un choix qui n’avait alors pas manqué de susciter certains doutes. La question était de savoir si Galtier allait être à la hauteur pour la Ligue des Champions. Un premier élément de réponse est tombé après le match face à la Juventus. De quoi alors vous rassurer ?

Cela fait maintenant plus d’une décennie que QSI rêve de remporter la Ligue des Champions avec le PSG. Et jusqu’à présent, cela n’a toujours pas été le cas. La saison dernière, cela avait d’ailleurs viré au fiasco avec l’élimination face au Real Madrid dès les huitièmes de finale. Cela sera-t-il meilleur cette année pour le PSG ? Pour réussir sur la scène européenne, le club de la capitale a décidé de repartir sur un nouveau projet avec notamment l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Christophe Galtier est ainsi venu remplacer Mauricio Pochettino sur le banc de touche. Et forcément, l’ancien technicien était très attendu pour son entrée en lice en Ligue des Champions.

Début réussi pour Galtier

Le tirage au sort en a décidé ainsi, le PSG a hérité d’un groupe avec la Juventus, le Benfica ainsi que le Maccabi Haïfa. Et c’est un choc face à la Vieille Dame qui attendait d’entrée les hommes de Christophe Galtier pour le début de la saison. Les regards étaient donc braqués sur le Parc des Princes ce mardi. Et très rapidement, le PSG a su prendre de l’avance avec notamment un doublé de Kylian Mbappé. Si la Juventus a réussi à réduire le score, les champions de France se sont tout de même imposés (2-1). De quoi lancer parfaitement la campagne de Ligue des Champions et permettre à Christophe Galtier de soigner ses débuts européens avec le club de la capitale.



A l’arrivée de Christophe Galtier au PSG, certains ont pu douter du choix du club de la capitale avec l’entraîneur français. Il faut dire que l’ancien de l’OGC Nice n’avait pas de très bons résultats sur la scène européenne. Avant le PSG, Galtier n’avait en effet qu’une campagne de Ligue des Champions. Il était alors entraîneur du LOSC et cela s’était soldé par une 4ème place dans une groupe avec Chelsea, l’Ajax Amsterdam et Valence. Forcément, il y avait de quoi douter à propos de Christophe Galtier, mais la rencontre face à la Juventus a permis d’apporter des premières réponses. A voir maintenant quelle sera la suite de la campagne européenne pour le PSG.



Alors, êtes-vous rassurés par Galtier ?