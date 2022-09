Foot - PSG

PSG : Les ambitions colossales de Mbappé pour son avenir

Publié le 8 septembre 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Dans une longue interview accordée au mois de juin au Wall Street Journal, Kylian Mbappé s'est prononcé sur ses ambitions sportives. Et sans surprise, l'attaquant du PSG a de grands objectifs pour le futur, mais rappelle qu'il est programmé pour ça depuis de longues années. Il se prépare même à la succession de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

En 2017, le PSG n'a pas hésité à lâcher 180M€ pour recruter Kylian Mbappé, un attaquant alors âgé de 18 ans, qui venait de réaliser seulement six mois de haut niveau avec l'AS Monaco. Mais durant cette demie saison, le crack de Bondy a ébloui tout le monde et a rapidement confirmé son talent avec le PSG, mais également avec l'équipe de France en devenant champion du monde à seulement 19 ans lors du Mondial russe en 2018. Mais Kylian Mbappé n'est pas rassasié comme il l'explique dans une interview accordée à Wall Street Journal .

«J’ai toujours voulu écrire mon nom dans l’histoire du football»

En effet, l'attaquant du PSG rappelle que depuis qu'il est jeune, son ambition est de laisser une trace dans l'histoire du football : « J’ai toujours voulu que les gens se souviennent de mon nom. C’était une ambition personnelle. J’ai toujours voulu écrire mon nom dans l’histoire du football. J’étais dans la lumière du public très, très jeune. Et j’étais considéré comme très talentueux. Il y a donc toujours eu beaucoup de bonne volonté autour de moi. Les gens voulaient m’aider. J’étais protégé, et ça a grandi lentement, en crescendo. Je n’étais pas une star à 14 ans . »

«J’ai choisi cette vie»

Et il travaille très dur pour assouvir son rêve et ses ambitions. « Il y a des gens qui veulent s’amuser et simplement profiter des choses, et je respecte ce point de vue. Mais j’ai choisi cette vie en voulant gagner et en voulant être compétitif….. Il ne suffit pas d’annoncer ‘Je veux gagner’ et de s’asseoir sur son canapé tous les jours. Chaque jour, vous y travaillez, vous augmentez cet appétit de gagner dans tout ce que vous faites », ajoute Kylian Mbappé.

