PSG : Neymar a aidé à boucler un transfert... à Barcelone

Publié le 11 septembre 2022 à 03h00 par Arthur Montagne

Cet été, Raphinha a animé le mercato. Malgré le maintien de Leeds en Premier League, l'ailier brésilien a rapidement acté son départ et a finalement rejoint le FC Barcelone malgré l'intérêt de Chelsea ou encore du PSG. Et Neymar a eu un rôle important dans son choix.

Très actif durant le mercato, le FC Barcelone a notamment recruté Raphinha qui a débarqué en provenance de Leeds. Et pourtant, la concurrence était rude dans ce dossier puisque Chelsea et le PSG étaient également dans le coup. Et Neymar a notamment influencé son compatriote.

Ronaldinho félicite Raphinha...

« Mon rêve était de porter le maillot du Barcelone, qui est un club que je suis depuis tout petit. Depuis l'arrivée de Ronaldinho. Avec lui, j'ai commencé à comprendre un peu plus l'histoire du club. Je voulais en faire partie. Ce rêve, ce désir était donc plus fort que toute autre proposition, aussi puissante soit-elle sur le plan financier », assure Raphinha dans une longue interview accordée à La Vanguardia avant d'en dire plus sur le rôle de Neymar.

... qui a été conseillé par Neymar