Foot - Mercato - PSG

PSG : Le mercato est terminé, Campos a encore de gros dossiers

Publié le 11 septembre 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

Arrivé au PSG il y a quelques semaines de cela maintenant, Luis Campos avait du pain sur la planche lors de ce marché des transferts. En effet, le nouveau conseiller sportif du club de la capitale devait lancer le nouveau projet parisien en faisant venir différents joueurs et en se séparer de nombreux indésirables. Cela a été chose faite sur le mercato. Pour autant, Campos ne va pas se reposer tout de suite puisque de gros dossiers l’attendent encore…

Afin de repartir sur de nouvelles bases, le PSG a décidé de faire appel à Luis Campos. Ce dernier est venu remplacer Leonardo à la tête du sportif et le Portugais n’aura pas mis longtemps avant de réaliser ses premiers coups. Le mercato aura donc été très mouvementé à Paris avec notamment les arrivées de Vitinha ou encore Renato Sanches. En parallèle, avec Antero Henrique, Luis Campos a fait partir de nombreuses indésirables de Christophe Galtier. Néanmoins, bien que le mercato a désormais fermé ses portes, le conseiller sportif du PSG a encore de gros dossiers et pas des moindres sur son bureau.

Un nouveau contrat pour Lionel Messi…

Le mercato étant désormais fermé, Luis Campos va devoir se pencher sur d’autres opérations en interne. Et ce sont les prolongations de plusieurs cadres de Christophe Galtier qui vont occuper le Portugais dans les mois à venir. Cela va notamment être le cas avec un certain Lionel Messi. Alors que l’Argentin est en grande forme en ce début de saison, il est toutefois dans sa dernière année de contrat avec le PSG. L’été prochain, La Pulga pourrait donc partir libre. D’ailleurs, le FC Barcelone rêve de faire revenir Messi. Mais à Paris, on veut conserver le septuple Ballon d’Or. Depuis quelques semaines maintenant, il est annoncé que le PSG souhaite prolonger Lionel Messi. Pour rappel, une clause est présente dans le contrat de l’Argentin prévoyant une année supplémentaire en option en cas d’accord entre les deux parties. Une grosse mission donc pour Luis Campos.

… Marco Verratti…

Mais elle ne sera pas la seule. En effet, outre Lionel Messi, Luis Campos va également devoir s’occuper de la prolongation de Marco Verratti. Cadre du PSG et maillon essentiel du schéma de Christophe Galtier, l'Italien est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2024 avec le club de la capitale. L’échéance se rapproche donc mais une prolongation serait dans les tuyaux. D’ailleurs, récemment, Marco Verratti expliquait à propos de sa prolongation : « Si je vais prolonger ? Peut-être ! Actuellement on négocie avec le club. Enfin, moi je n’ai même pas envie de discuter, ce sont les dirigeants qui prennent la décision, ils savent ce qu’ils veulent faire avec moi ».

… et Marquinhos ?

Enfin, après Lionel Messi et Marco Verratti, il y aura aussi le cas Marquinhos à gérer. Capitaine du PSG et leader défensif, le Brésilien est également sous contrat 2024 comme le milieu de terrain italien. Luis Campos va donc devoir prochainement étudier la question de la prolongation de Marquinhos. A voir maintenant si un accord pourra être trouvé, bien que cela pourrait ne pas être trop difficile étant donné l’attachement de l’ancien joueur de l’AS Rome au PSG.