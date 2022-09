Foot - Mercato - PSG

PSG : Le vestiaire de Galtier interpelle Mbappé pour son avenir

Publié le 11 septembre 2022 à 09h15 par Bernard Colas

En fin de saison dernière, Kylian Mbappé a pris la décision de renouveler son bail avec le PSG, et ce malgré l’intérêt insistant du Real Madrid. Depuis, l’international français se montre toujours aussi décisif avec son club, comme l’illustre son doublé face à la Juventus (2-1), pour le plus grand plaisir d’Achraf Hakimi.

Libre de tout contrat, Kylian Mbappé semblait destiné à rejoindre le Real Madrid dans la peau d’un agent libre durant l’intersaison, mais le PSG est finalement parvenu à trouver les bons arguments pour convaincre sa star. Cette dernière a renouvelé son bail avec l’écurie parisienne jusqu’en juin 2025 et apparaît plus que jamais comme la tête de gondole du projet QSI, malgré la présence de Lionel Messi et Neymar dans l’effectif de Christophe Galtier.

Mbappé enchaîne déjà les buts

Même s’il ne s’est pas toujours montré à son meilleur niveau depuis le début de saison, Kylian Mbappé n’en reste pas moins essentiel au PSG, avec 9 buts inscrits toutes compétitions confondues, dont un doublé contre la Juventus (2-1) en ouverture de la Ligue des champions. De quoi ravir ses coéquipiers, à commencer par son ami Achraf Hakimi.

« J’espère qu’il restera le plus d’années possible avec nous »