Mercato - PSG : Campos a vite déchanté pour ce joli coup au Barça

Publié le 11 septembre 2022 à 07h00 par Thomas Bourseau

Bien que Luis Campos semble avoir des vues sur Gavi alors que le conseiller football du PSG serait insatisfait du mercato estival opéré par Antero Henrique au niveau des négociations, le milieu de terrain du FC Barcelone ne devrait pas remonter le moral à Campos. Explications.

Luis Campos n’a pas pu boucler le mercato qu’il souhaitait. Certes, le conseiller football a pu dégraisser l’effectif de Christophe Galtier en conséquence bien que cette opération se soit faite grâce à de nombreux prêts notamment.

Campos insatisfait du mercato

Cependant, Luis Campos n’a pas été en mesure de recruter l’attaquant souhaité par l’entraîneur du PSG pour combler le vide laissé par le départ d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais. Et pour ce qui est du défenseur central tant réclamé qui aurait dû être Milan Skriniar, le conseiller football n’a pas pu témoigner de son arrivée. De quoi créer des tensions entre Campos et Antero Henrique, chargé des négociations de transfert.

Le PSG intéressé par Gavi, le Barça proche de le prolonger