PSG : Galtier a un projet improbable pour le mercato 2023

Publié le 11 septembre 2022 à 01h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG a poussé de nombreux éléments indésirables vers la sortie sous la forme d’un prêt au cours du mercato estival, Christophe Galtier continue de tendre la main à ces joueurs et ne leur ferme pas la porte pour la perspective d’un retour en 2023. Explications.

Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Julian Draxler… De nombreux joueurs du PSG, rapidement ciblés comme étant des éléments indésirables après l’arrivée de Luis Campos et Christophe Galtier cet été, ont été invités à changer d’air. Et la plupart de ces « lofteurs » ont quitté le PSG sous la forme d’un prêt pour aller se relancer ailleurs.

« Ils sont susceptibles de revenir »

Néanmoins, Galtier n’exclut pas de retrouver ces joueurs l’année prochaine au PSG et de les réintégrer à l’effectif à l’été 2023 : « Ce qui a été fait a été bien fait. Il est important que des joueurs sur lesquels je ne comptais pas par rapport à mon modèle de jeu aient pu trouver un club pour avoir du temps de jeu. Beaucoup sont prêtés et susceptibles de revenir. S'ils devaient revenir la saison prochaine, ce serait plus intéressant avec un temps de jeu élevé », a lâché l’entraîneur du PSG vendredi en conférence de presse.

Une stratégie vraiment viable pour le PSG ?

Reste néanmoins à savoir si Galtier envisage vraiment de réintégrer ces éléments, qui ont pour la plupart été remplacés numériquement dans l’effectif du PSG avec les nouvelles recrues du mercato.