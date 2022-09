Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Galtier interpelle ses indésirables du mercato

Publié le 9 septembre 2022 à 14h45 par La rédaction

Le mercato est fermé en France depuis un peu plus d'une semaine. Le PSG a réussi à se débarrasser des joueurs qui n'entraient pas dans les plans de Christophe Galtier. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach parisien se réjouit des solutions trouvées par la direction sportive pour refourguer les lofteurs.

Le PSG vient de régler le tout dernier départ qui était en suspens avec Mauro Icardi qui file à Galatasaray. Un indésirable en moins pour Christophe Galtier qui pourra désormais compter sur un groupe réduit comme il le voulait lors de son arrivée.

Transferts - PSG : Galtier se prononce déjà sur le prochain mercato https://t.co/t1Vw2tbd2Y pic.twitter.com/ZtiGBoo9TJ — le10sport (@le10sport) September 9, 2022

« Ce qui a été fait a été bien fait »

Christophe Galtier pourra composer sans les joueurs sur lesquels il ne comptait pas cette saison à la différence de ses prédécesseurs. Le coach du PSG a félicité sa direction en conférence de presse. « Ce qui a été fait a été bien fait. Il est important que des joueurs sur lesquels je ne comptais pas par rapport à mon modèle de jeu aient pu trouver un club pour avoir du temps de jeu » a-t-il déclaré.

« Beaucoup sont susceptibles de revenir »