Transferts - PSG : Navas est prévenu pour son mercato

Publié le 9 septembre 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

Désormais barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas aurait pu quitter le PSG cet été. Finalement, le portier costaricien est resté à Paris, faute d'accord avec Naples qui était pourtant très intéressé à l'idée de recruter l'ancien gardien du Real Madrid. Mais Cristiano Giuntoli revient sur cet échec.

Nommé entraîneur du PSG cet été afin de remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a rapidement annoncé la couleur pour ses gardiens. L'ancien coach de l'OGC Nice avait effectivement confirmé qu'il allait désigner une hiérarchie claire entre ses portiers, à l'inverse de son prédécesseur. Et c'est Gianluigi Donnarumma qui a été désigné titulaire dans les buts du PSG. Par conséquent, Keylor Navas, conscient de la situation, a cherché une porte de sortie afin de retrouver du temps de jeu à quelques mois de la Coupe du monde. Le Costaricien avait failli rejoindre Naples, avant que ce transfert ne finisse par capoter. Cristiano Giuntoli, lâche ses vérités dans ce dossier.

Naples lâche ses vérités sur l'échec Navas...

En effet, dans les colonnes du Corriere dello Sport , le directeur sportif du Napoli explique la raison qui a engendré l'échec de l'arrivée de Keylor Navas : « Navas est une autre histoire. Nous avons de très bonnes relations avec les dirigeants du PSG. Ils étaient intéressés par Fabian, que nous devions vendre. Nous aurions pu faire venir un excellent gardien à Naples pour épauler Meret. En fin de compte, l'opération s'est terminée au milieu. Ils n'ont pas convenu du salaire avec le joueur. Ils savaient que nous avions un plafond contraignant. Les joueurs dans les vestiaires se parlent entre eux. Si vous faites des distinctions, ça se sait. Et ce n'est pas bon. Navas gagne beaucoup d'argent, 15M€ brut annuels. »

... et écarte un transfert cet hiver

Et il semble bien que ce dossier soit définitivement clos. Cristiano Giuntoli assure effectivement que Naples ne reviendra pas à la charge durant le mois de janvier : « Non, nous accordons notre confiance à Meret. Nous sommes heureux qu'il soit resté. Contre Liverpool, il a fait un grand match. Avoir résisté à la pression de l'été lui a fait du bien. Avec les attaquants que nous avons, ce sera très utile pour lui d'apprendre . » Une tendance déjà avancée par Cristiano Giuntoli ces derniers jours à Mediaset : « Il n'y a pas de négociation pour Navas, on se concentre sur Meret. Nous sommes proches d'un accord, maintenant nous attendons le retour de son agent ».

