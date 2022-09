Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : A Barcelone, on a enfin trouvé les remplaçants de Neymar

Publié le 9 septembre 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

En 2017, le FC Barcelone a connu un terrible coup de tonnerre avec le départ de Neymar. Alors que le Brésilien était censé être le successeur de Lionel Messi en Catalogne, il a finalement fait ses valises pour rejoindre le PSG, qui n’a pas hésité à lâcher 222M€, le montant de sa clause libératoire, pour se l’offrir. Un départ que le Barça a tenté de pallier. Si la succession de Neymar n’a pas été simple jusqu’à présent, les Blaugrana pourraient bien enfin avoir régler la question, cinq ans après.

Arrivé de Santos en 2013, Neymar a posé ses valises au FC Barcelone où il a notamment formé l’un des meilleurs trios offensifs de l’histoire avec Lionel Messi et Luis Suarez. Excellent en Catalogne, le Brésilien était d’ailleurs annoncé comme le successeur de l’Argentin, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu pour le Barça. En effet, en 2017, Neymar a souhaité sortir de l’ombre de Messi et il a rejoint le PSG. Un transfert retentissant puisque le club de la capitale n’a pas hésité à faire une folie, s’alignant sur la clause libératoire de l’international auriverde, fixée à 222M€, faisant ainsi de lui le joueur le plus cher de l’histoire.

Les échecs Griezmann et Coutinho

Le FC Barcelone est alors tombé de très haut suite à ce départ de Neymar. Mais avec une grosse somme d’argent dans les poches, le club catalan s’était alors lancé à la recherche du remplaçant du Brésilien. Une quête qui n’a clairement pas été simple puisque les échecs cuisants se sont multipliés pour le Barça. En janvier 2018, c’est Philippe Coutinho qui a été recruté à Liverpool pour tenter de faire oublier Neymar. Et pour le milieu offensif brésilien, l’opération a été annoncée à environ 160M€. Un investissement loin d’être payant pour le FC Barcelone puisque Coutinho n’a jamais réellement trouvé sa place au Camp Nou. Ces derniers mois, les Catalans ont d’ailleurs tout tenté pour s’en débarrasser et ils ont réussi grâce à Aston Villa et Steven Gerrard.



Et dans la quête du successeur de Neymar, Philippe Coutinho n’a pas été le seul échec du FC Barcelone. Cela a aussi été le cas avec Antoine Griezmann. Après avoir recalé le Barça en 2018, le Français a fini par rejoindre la Catalogne un an plus tard, moyennant 120M€. On attendait alors beaucoup de l’association entre Griezmann et Lionel Messi, mais sur le terrain, le champion du monde n’a jamais convaincu. Les déceptions se sont alors enchainées et Antoine Griezmann a alors fini par retourner à l’envoyeur, étant prêté pour deux saisons à l’Atlético de Madrid à l’été 2021.

Raphinha, le nouveau Neymar ?

Mais ces échecs du FC Barcelone pour oublier Neymar pourraient bien être de l’histoire ancienne. Et c’est Raphinha qui pourrait notamment être le grand successeur du désormais joueur du PSG. Cet été, le Brésilien a été recruté en provenance de Leeds, moyennant 58M€. Et il n’aura pas fallu longtemps pour l’ailier de Xavi pour se faire adopter. Les performances de Raphinha font déjà l’unanimité et la comparaison avec Neymar a d’ailleurs déjà été faite. « Il est différent de tous les Brésiliens avec lesquels j'ai joué. C'est un pur ailier. En ce sens, il est similaire à Neymar, mais il a aussi un tir, comme Rivaldo. Il a les qualités pour faire la différence. C'est un joueur qui doit faire la différence et je pense qu'il a beaucoup de capacités », expliquait notamment Xavi à propos de Raphinha. Même Neymar avait d’ailleurs validé le transfert de son compatriote : « Raphinha est dans un excellent club. Et je pense qu’il va profiter là-bas ».

Dembélé répond enfin aux attentes