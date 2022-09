Foot - Mercato - FC Nantes

Après son coup de pression, Kombouaré prépare un transfert

Publié le 8 septembre 2022 à 13h10 par Dan Marciano

Mécontent de son mercato, Antoine Kombouaré pourrait accueillir un joker dans les prochaines heures. Les dirigeants du FC Nantes penseraient à Fabien Centonze (FC Metz) pour renforcer le poste de latéral droit. L'ancien Lensois serait déterminé à s'engager avec les Canaris et aurait entamé un bras de fer avec ses supérieurs.

Entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré est ressorti frustré du mercato. « C’est une période éprouvante, dont on sort souvent déçu. Oui, il y a de la déception, mais je suis content du groupe que j’ai. Mon meilleur recrutement, c’est d’avoir gardé Ludovic Blas, Alban Lafont et Moses Simon. Il fallait apporter un plus à ce groupe » avait déclaré l'entraîneur du FC Nantes. Le technicien espérait notamment un latéral droit pour renforcer ce secteur où ni Sébastien Corchia, ni Fabio, ne parvient à faire l'unanimité.

Centonze dans le viseur du FC Nantes

Alors que les équipes de Ligue 1 peuvent encore recruter un joker, le FC Nantes penserait à recruter Fabien Centonze selon les informations de Ouest-France. Les Canaris avaient déjà pensé au joueur du FC Metz, mais les discussions n'avaient pu aboutir à un accord.

Centonze a entamé un bras de fer avec ses dirigeants

Lié au FC Metz jusqu'en 2024, Fabien Centonze serait enclin à rejoindre le FC Nantes Le joueur de 26 ans a décidé de ne pas disputer le dernier match des Lorrains afin de forcer son départ. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre ses dirigeants.