PSG : Lionel Messi reçoit un étonnant message à Barcelone

Présent en conférence de presse après la large victoire du FC Barcelone face au Viktoria Plzen ce mercredi soir (5-1), Xavi a été interrogé sur Lionel Messi. Ainsi, alors que le Barça semble enfin se remettre dans le droit chemin, un journaliste a demandé au technicien catalan s'il avait fait le deuil de la star argentine.

Il y a un peu plus d'un an, Lionel Messi quittait le FC Barcelone, son club de toujours, alors que tout semblait acté pour sa prolongation. Finalement à son retour d'Argentine, où il avait remporté la Copa America, le natif de Rosario apprend qu'il ne pourra pas être conservé. Il s'engage donc dans la foulée avec le PSG, mais il peine à faire le deuil du Barça, et la réciproque est vraie.

Le Barça redresse la barre

Au point que son retour soit souvent évoqué du côté du FC Barcelone. Il faut dire que le club catalan sort d'une saison très poussive durant laquelle l'absence de Lionel Messi s'est clairement faite ressentir. Mais désormais, le Barça semble avoir redressé la barre avec un recrutement impressionnant, notamment dans le secteur offensif qui a vu Robert Lewandowski et Raphinha débarquer, et Ousmane Dembélé se relancer.

