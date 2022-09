Foot - Mercato - PSG

PSG: Pour ses grands débuts après son transfert, il s'enflamme déjà

Publié le 7 septembre 2022 à 19h10 par Arthur Montagne

Recruté dans les dernières heures du mercato, Carlos Soler a fait ses grands débuts avec le PSG mardi soir contre la Juventus (2-1) en entrant en fin de match pour remplacer Lionel Messi. Et le milieu offensif espagnol n'a pas caché sa joie après ses grands débuts à Paris.

En fin de mercato, le PSG a accéléré pour boucler certaines recrues de dernière minute à l'image de Carlos Soler recruté pour environ 18M€, hors bonus en provenance de Valence. Resté sur le banc contre le FC Nantes samedi (3-0), le milieu offensif a fait ses grands débuts mardi soir lors de la victoire contre la Juventus (2-1).

Soler déjà sous le charme du Parc des Princes

Entré en jeu à la 83e minute pour remplacer Lionel Messi, Carlos Soler savoure ses premiers pas au Parc des Princes. « Une soirée inoubliable. Première victoire de la saison en Champions League lors de mes débuts avec l’équipe. Le Parc des Princes est incroyable! Allez Paris! », lance-t-il sur Twitter .

Une soirée inoubliable. 🙏🏻Première victoire de la saison en @ChampionsLeague lors de mes débuts avec l’équipe.Le Parc des Princes est incroyable! 🙌🏻Allez Paris! 🔴🔵 pic.twitter.com/s9mYx4MwBa — Carlos Soler (@Carlos10Soler) September 7, 2022

Vitinha aussi s'enflamme pour ses débuts en C1