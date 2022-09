Foot - Mercato - PSG

PSG : Une offre de contrat bientôt dégainée pour Marcus Rashford ?

Publié le 9 septembre 2022 à 12h45 par Thomas Bourseau

Alors que le contrat de Marcus Rashford expirera en juin prochain à Manchester United, ce qui aurait pu être l’occasion rêvée pour Luis Campos de l’attirer au PSG, les dirigeants des Red Devils ne compteraient pas rester les bras croisés. En effet, un nouveau contrat de cinq saisons serait en préparation outre-Manche pour convaincre l’enfant du club mancunien de poursuivre à United. Le PSG est prévenu, il faudra agir vite pour Rashford.

Marcus Rashford semblait être sur le départ. Après une saison plus que compliquée chez les Red Devils, il était question d’une éventuelle arrivée de l’international anglais au PSG. Un temps courtisé par l’ex-directeur sportif Leonardo pour potentiellement combler le vide que Kylian Mbappé aurait laissé par son départ au Real Madrid, Rashford aurait été suivi par le conseiller football Luis Campos pour renforcer le secteur offensif du PSG au mois d’août après le transfert d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais.

Le PSG toujours intéressé par Marcus Rashford ?

Cependant, et bien que Luis Campos soit un admirateur de longue date de Marcus Rashford comme il le révélait à The Transfer Window Podcast en janvier 2021, le PSG n’a pas pu mettre la main sur Rashford avant la fin du dernier mercato. Le journaliste Fabrizio Romano a d’ailleurs dernièrement fait part de l’intérêt concret du PSG pour le numéro 10 de Manchester United via Caught Offside . « Le PSG a toujours été intéressé par le joueur, mais il n’y a jamais eu d’offre officielle ».

Mercato - PSG : Icardi rend un hommage après son transfert https://t.co/VgZpIFfxIW pic.twitter.com/43UK9ofrCM — le10sport (@le10sport) September 9, 2022

United prépare un contrat de cinq ans pour Rashford