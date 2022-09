Foot - Mercato

Griezmann, Icardi, Navas… Toutes les infos mercato du 9 septembre

Publié le 9 septembre 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Griezmann au coeur d'un conflit entre Barcelone et l'Atlético

Selon la Cadena SER , le FC Barcelone prépare une plainte à l’encontre de l'Atlético de Madrid en réclamation des 40M€ convenus pour l’option d’achat d'Antoine Griezmann. Le club catalan estime que les conditions de l’accord auraient déjà été remplies lors de la première saison de son prêt puisqu’il avait disputé 50% des matchs de l’Atletico de Madrid. Et dans ce cas de figure, l’option d’achat aurait dû être levée selon le Barça. Néanmoins, d’après les informations de RAC1 , l’Atlético estime de son côté que l’accord convenu avec Barcelone et donc les conditions qui vont avec, s’étalait sur les deux années de prêt. Et de ce fait, pour tout calcul financier, il faudrait prendre en compte les deux années en question. Un casse-tête juridique...



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Icardi raconte son passage à Galatasaray

Alors que Galatasaray a officialisé jeudi soir l'arrivée en prêt sans option d'achat de Mauro Icardi (29 ans) en provenance du PSG, le buteur argentin a donné son sentiment dans un entretien accordé aux médias officiels du club turc : « Je tiens à remercier nos fans pour ce bel accueil. Ma famille et moi avons été très impressionnés. C'était un accueil incroyable. J'ai été très impressionné qu'ils aient montré un tel amour dès mon arrivée. J'ai reçu beaucoup d'offres cet été. Nous avons eu de longs dialogues avec M. Erden. En conséquence, je suis venu ici. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Je suis tellement heureux d'être enfin là. Je suis venu ici quand je jouais au PSG et j'ai marqué un but dans ce stade. Désormais, je défendrai le maillot de Galatasaray. J'espère que je continuerai à marquer ici et à partager mes joies pour Galatasaray. J'espère que nous pourrons ramener cette équipe au plus haut niveau. Galatasaray est une équipe qui vise toujours haut. Nous voulons faire partie de cette histoire. Les joueurs, le staff, tous les fans veulent revivre rapidement une autre soirée de Ligue des Champions », confie Icardi.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Naples ne reviendra pas pour Keylor Navas