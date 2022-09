Foot - Mercato - PSG

PSG : Icardi annonce la couleur après son départ du projet QSI

Publié le 9 septembre 2022 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Poussé vers la sortie par le PSG qui ne comptait plus du tout sur lui pour l’avenir du projet QSI, Mauro Icardi a finalement rejoint Galatasaray sous la forme d’un prêt sans option d’achat pour se relancer. Le buteur argentin a donné son premier entretien en Turquie, et s’est confié sur ce choix de carrière.

Au même titre que d’autres indésirables du PSG tels qu’Ander Herrera, Idrissa Gueye, Layvin Kurzawa, Rafinha, Thilo Kehrer ou encore Abdou Diallo, Mauro Icardi a rapidement été invité par Luis Campos à changer d’air cet été. Le buteur argentin de 29 ans, malgré un contrat qui court jusqu’en 2024, n’entrait plus du tout dans les plans du PSG. Et comme tous les autres membres du loft, Icardi a finalement réussi à se trouver un point de chute, une semaine après la fermeture officielle du mercato en France.

Transferts - PSG : Icardi fait une révélation improbable sur son mercato https://t.co/5lmb9GpNvn pic.twitter.com/f1TKRPS6e2 — le10sport (@le10sport) September 9, 2022

Icardi à Galatasaray, c’est fait

En effet, l’ancien buteur de l’Inter Milan a officialisé jeudi soir son arrivée dans les rangs de Galatasaray sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Mauro Icardi avait atterri mercredi à Istanbul pour finaliser le deal, et à son arrivée à l’aéroport, le joueur du PSG avait eu droit à un accueil de rockstar de la part des supporters stambouliotes : « Je tiens à remercier nos fans pour ce bel accueil. Ma famille et moi avons été très impressionnés. C'était un accueil incroyable. J'ai été très impressionné qu'ils aient montré un tel amour dès mon arrivée », a d’ailleurs confié Icardi dans son premier entretien accordé aux médias officiels de Galatasaray.

« J’ai reçu beaucoup d’offres... »

Ce départ de Mauro Icardi apparaît donc presque comme un soulagement pour le PSG qui souhaitait absolument refourguer le buteur argentin cet été, et ce dossier a eu beaucoup de mal à se décanter avec le peu de propositions concrètes. Pourtant, dans ce même entretien accordé sur la chaine officielle de Galatasaray, Icardi affirme l’inverse : « J'ai reçu beaucoup d'offres cet été. Nous avons eu de longs dialogues avec M. Erden. En conséquence, je suis venu ici. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Je suis tellement heureux d'être enfin là », indique l’ancien numéro 9 du PSG.

« Ramener Galatasaray au plus haut niveau »