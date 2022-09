Foot - Mercato - PSG

Mercato : A peine parti du PSG, Icardi pense déjà à son retour

Publié le 8 septembre 2022 à 23h30 par Axel Cornic

Alors que cela faisait plus d’un an que le Paris Saint-Germain cherchait à s’en débarrasser, Mauro Icardi a enfin trouvé un nouveau club. L’attaquant de 29 a rejoint tout récemment Galatasaray, sous la forme d’un prêt d’une saison... qui pourrait bien ne faire que renvoyer le problème.

Le dernier des indésirables est parti. Reputé pour être un club qui a du mal à vendre, le PSG s’est montré très actif lors du mercato estival et bouclé une dizaine de départs, entre fin de contrats, prêts et transferts. Il y a notamment eu Angel Di Maria, Georginio Wijnaldum ou encore Abdou Diallo, qui ne rentraient vraisemblablement pas dans les plans de Christophe Galtier et de la nouvelle direction du PSG. Il restait pourtant un dernier point noir. Publiquement invité à se trouver un nouveau club, Mauro Icardi était toujours au club à la fermeture du marché des transferts, le 1er septembre dernier. Il n’a toutefois fallu attendre que quelques jours avant qu’une solution ne soit trouvée pour lui aussi.

Icardi quitte enfin le PSG

Le mercato estival se termine en effet ce 8 septembre en Turquie et le PSG en a profité pour enfin trouver une porte de sortie à Mauro Icardi. Il s’agit de Galatasaray, qui a officialisé le prêt de l’attaquant de 29 ans, qui a déjà été présenté à ses supporters venus en masse pour l’accueillir à Istanbul. Pour boucler ce coup le PSG a dû faire un effort en acceptant de verser un salaire de 6M€ au joueur.

Le mystère de l’option d’achat

Concernant ce prêt, les version divergent. Les médias français comme L’Equipe et Le Parisien parlent d’un prêt avec option d’achat, dont le montant précis n’a pas filtré mais qui devrait vraisemblablement tourner autour des 20 ou 25M€. Son de cloche totalement différent du côté de Gianluigi Di Marzio, le Pape du mercato et spécialiste de Sky Sport Italia , qui explique que le prêt de Mauro Icardi ne comporterait aucune option d’achat. Il parle en effet de « prêt sec », ce qui comporte donc le risque pour le PSG de le voir revenir dans moins d’un an.

