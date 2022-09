Foot - Mercato - PSG

Wanda Nara dévoile toutes les coulisses du transfert d’Icardi

Publié le 9 septembre 2022 à 20h00 par Pierrick Levallet

Indésirable aux yeux de Christophe Galtier, Mauro Icardi a quitté le PSG cet été. L’attaquant argentin s’est engagé avec Galatasaray sous la forme d’un prêt. Toutefois, le dossier ne se serait clairement pas fait au dernier moment. Sur les réseaux sociaux, Wanda Nara a livré les coulisses de ce transfert. Et elle travaillait visiblement dessus depuis un certain temps.

Lors de ce mercato estival, le PSG a mené une longue opération dégraissage afin de se débarrasser de ses indésirables. Le club de la capitale a ainsi bouclé de nombreux départs, dont celui de Mauro Icardi. L’attaquant argentin, qui n’entrait pas dans les plans de Christophe Galtier, a rejoint Galatasaray sous la forme d’un prêt. Et le dossier ne se serait pas vraiment fait au dernier moment.

«Je me suis rendue sur un bateau pour conclure l'affaire»

Dans sa story Instagram , Wanda Nara - la femme et agent de Mauro Icardi - a livré les coulisses du transfert de l’attaquant argentin. « Le 18 août, avant de me rendre à mon travail en Argentine et à Miami, je me suis rendue à Istanbul, je suis arrivée secrètement et je me suis rendue sur un bateau pour conclure l'affaire » a-t-elle confié. Cela faisait donc plusieurs semaines qu’elle travaillait sur le transfert de Mauro Icardi.

«Je suis tellement heureux d'être enfin là»