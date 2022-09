Foot - Mercato - PSG

PSG : Calvaire en vue pour Keylor Navas après son faux transfert

Publié le 9 septembre 2022 à 17h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps pressenti pour un transfert vers Naples durant le mercato estival, Keylor Navas est finalement resté au PSG. Une situation qui s’avère complexe pour l’ancien gardien du Real Madrid puisque Christophe Galtier assure qu’il n’y aura aucune alternance avec Gianluigi Donnarumma.

Le 1er septembre dernier, juste avant la fermeture officielle du mercato estival en France, Keylor Navas (35 ans) faisant une annonce retentissante via son compte Instagram en indiquant qu’il ne quitterait pas le PSG : « Après un été de grande incertitude, le jour est venu de remercier les clubs et les supporters qui se sont intéressés à moi, en valorisant mon travail et ma carrière. C'est une source de fierté de se sentir si aimé, d'être soutenu. Il est également temps de vous faire savoir que je continuerai à travailler dur à Paris, sans perdre confiance, en aidant l'équipe autant que possible, sans baisser les bras et en donnant, comme d'habitude, le meilleur de moi-même chaque jour », expliquait le gardien costaricien, sous contrat jusqu’en 2024 au PSG.

Un choix de carrière fort pour Navas

Une décision qui a d’autant plus surpris qu’à son arrivée en tant qu’entraîneur du PSG en juillet dernier, Christophe Galtier avait très rapidement indiqué qu’il n’y aurait plus d’alternance des gardiens et que Gianluigi Donnrumma serait le numéro un cette saison. Une situation qui reléguait donc d’entrée de jeu Navas au second plan, et malgré ses contacts avec Naples tout au long du mercato estival, l’ancien portier du Real Madrid a préféré rester au PSG avec le statut de doublure.

Aucune évolution possible au PSG

La situation continue de faire débat avec les prestations très critiquées de Gianluigi Donnarumma depuis le début de la saison avec une nouvelle erreur constatée mardi soir, en Ligue des Champions, face à la Juventus (2-1). Mais Christophe Galtier a rapidement tué les espoirs de Keylor Navas : « Un turn-over envisageable chez les gardiens ? Non. Je ne suis pas ce genre d’entraîneur à faire tourner les gardiens. On oublie souvent que c’est un jeune gardien, évidemment qu’on a relevé sa mauvaise appréciation sur le but, mais je préfère aussi retenir les deux gros arrêts décisifs et il a été présent (…) Je ne veux pas que cette erreur le freine. Mais il n’y aura pas de turn-over au poste de gardien », a clairement annoncé l’entraîneur du PSG ce vendredi en conférence de presse.

