Attendu à bras ouverts à Barcelone, Messi reçoit un nouveau message

Depuis sa signature au PSG, Lionel Messi semble lié à un retour au FC Barcelone. Après une première saison compliquée au Paris Saint-Germain, beaucoup d’observateurs estimaient qu’un come-back de la Pulga en Catalogne était plus que possible. Et une légende du Barça a lancé un nouvel appel du pied à l’Argentin pour un retour au club…

Lionel Messi de retour au FC Barcelone ? L’idée a fait fantasmer plus d’un supporter des Blaugrana. L’ailier argentin a en effet vécu une première saison compliquée au PSG, et de ce fait, les observateurs imaginaient déjà un retour de la Pulga chez lui. Cependant, cela ne s’est pas fait cet été. Pour cette légende d u Barça, cela ne serait pas encore trop tard pour un retour de Lionel Messi…



« Leo sera toujours le bienvenu au Barça »

Ainsi, Carles Puyol, ancien coéquipiers de Lionel Messi et capitaine emblématique du FC Barcelone, affirme qu’il n’est pas trop tard pour un retour de la Pulga . « Il lui reste un an de contrat et beaucoup de choses peuvent se passer pendant cette période. Cela dépend de Xavi et de Leo, mais il sera toujours le bienvenu au Barça. Il n'est pas trop tard pour un retour de Leo Messi ». a-t-il confié dans des propos rapportés par Goal . Le PSG est donc prévenu pour la star argentine…

