Indispensable pour Tudor, il dit toute la vérité sur son transfert

Publié le 9 septembre 2022 à 20h30 par Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jonathan Claus et revenu en long et en large sur son transfert à l’Olympique de Marseille, lui qui évoluait au RC Lens jusqu’à la saison dernière. Le piston droit évolue dans un rôle qu’il connait plutôt bien, mais il a dû découvrir ses nouveaux coéquipiers, s’adapter à un nouvel entraineur, mais surtout découvrir une toute autre réalité dans l’un des clubs les plus populaires de France.

Il s’est fait connaitre en Ligue 1 avec les couleurs du RC Lens, club qui ne cesse de grandir depuis son retour dans l’élite. En quelques saison, Jonathan Clauss est devenu un incontournable du championnat de France et son évolution a forcément attiré l’attention, puisque l’OM a décidé de s’attacher ses services lors du dernier mercato estival. Pablo Longoria souhaitait offrir une véritable pointure à Igor Tudor au poste de piston droit, alors que Jorge Sampaoli était pour sa part plutôt habitué à délaisser cette position. Clauss n’a ainsi pas tardé à s’affirmer comme un cadre indiscutable de l’OM, avec son pendant gaucher Nuno Tavares qui a également fait son trou de l’autre côté du terrain.

L’un des fidèles d’Igor Tudor

Si Issa Kaboré est également arrivé à l’OM et peut évoluer à ce poste de piston droit, Jonathan Clauss est clairement l’un des favoris d’Igor Tudor. En Ligue 1, il a aligné six titularisations en autant de journées de championnat, n’étant remplacé qu’à trois reprises et une seule fois avant l’heure de jeu. C’était lors du dernier match face à Auxerre (victoire 0-2) et tout porte à croire que Tudor souhaitait surtout le faire souffler avant le premier match de Ligue des Champions face à Tottenham, qui n’a eu lieu que quelques jours plus tard.

« On s'adapte très vite et on se sent bien ici »

A la veille de la rencontre face au LOSC dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, la recrue estivale de l’OM est revenue sur son transfert, qui aura couté près de 7,5M€. « Sur le plan personnel, je me sens très bien. C'est un temps d’adaptation qu'il faut faire passer vite, il faut être vite performant, il n'y a pas de place pour les petits à-côtés. On s'adapte très vite et on se sent bien ici » a expliqué Jonathan Clauss, en conférence de presse. « Sur le terrain, il y a des choses à intégrer vite, je pense que ça n'a pas mal été fait, même s'il y a encore des choses à parfaire ».

